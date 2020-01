Iniesta: "El tandem Xavi-Iniesta no suena mal"

Andrés Iniesta pasó este jueves por los micrófonos de 'El Partidazo' de la Cadena COPE. El exazulgrana, actual jugador del Vissel Kobe de Japón, analizó la actualidad del FC Barcelona, marcada en los últimos días por el cambio de Valverde por Setién, una operación que, por las formas, Iniesta calificó de 'fea'.

Sin embargo, ha querido matizar sus palabras: "Quien me conoce sabe que sería muy difícil que yo critique la forma de hacer o no del Barcelona. A lo mejor la palabra 'fea' puede resultar fuerte, o que cada uno la pueda utilizar para decir que he dado un toque de atención al Barça, como he leído, pero no es así ni mucho menos. Si quieres quita la palabra 'fea' por cualquier otra. Lo que yo creo es que las formas no fueron las correctas, incluso Bartomeu lo reconoció. Eso fue sólo una forma de decirlo", explicó.

Por otro lado, y sobre la posibilidad de volver al Barça algún día, Iniesta aseguró que le encantaría y que "el tandem Xavi-Iniesta en el banquillo no suena mal", aunque "ahora no es posible", apuntó.

Considera el manchego que exjugadores como el de Manresa o Carles Puyol deben volver a can Barça: "Sinceramente creo que algún día esos jugadores tendrían que estar en el club, aunque no sé en qué puesto... Primero por capacidades y luego por lo que representan y lo bien que lo pueden hacer en el club en el que han estado toda la vida".

En cuanto al futuro de Setién al frente del banquillo azulgrana, el de Fuentealbilla es optimista: "Creo que es un entrenador, y todo el mundo coincide en esto, que tiene una forma de entender y de ver el fútbol con mucha posesión, y que le gusta jugar bien, tocando y al ataque. Yo creo, y espero, que puede tener una gran etapa".