Jornada 23 de la Premier League: previa del encuentro Brighton and Hove Albion - Aston Villa

El próximo sábado a las 16:00 tendrá lugar en el Falmer el duelo entre el Brighton and Hove Albion y el Villa durante la jornada número 23 de la Premier League.

El Brighton and Hove Albion llega a la vigésimo tercera jornada con la ilusión de recuperar puntos después de haber perdido su último encuentro contra el Everton por un marcador de 1-0.

En el lado de los visitantes, el Aston Villa cayó derrotado por 1-6 en el último encuentro que jugó frente al Manchester City.

Con respecto al desempeño en su estadio, el Brighton and Hove Albion ha logrado un balance de cuatro victorias, tres derrotas y cuatro empates en 11 partidos jugados como local, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En las salidas, el Aston Villa tiene un balance de dos victorias, ocho derrotas y un empate en 11 encuentros que ha jugado hasta ahora.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Brighton and Hove Albion, los números muestran una derrota y un empate a favor del conjunto local. Además, la escuadra visitante suma dos encuentros seguidos sin conocer la derrota a domicilio frente al Brighton and Hove Albion. La última vez que se enfrentaron el Brighton and Hove Albion y el Villa en esta competición fue en octubre de 2019 y el encuentro finalizó con un resultado de 2-1 para el Villa.

Analizando la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Brighton and Hove Albion está por delante del Aston Villa con una diferencia de tres puntos. En este momento, el Brighton and Hove Albion cuenta con 24 puntos y se sitúa en decimocuarta posición. Por su lado, el equipo visitante cuenta con 21 puntos y ocupa el decimoctavo puesto en el torneo.