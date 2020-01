Joaquín enamora a una aficionada de 90 años que no puede contener las lágrimas

El Betis superó sin problemas la ronda de treintaidosavos de final de la Copa del Rey, al golear al Portugalete en el estadio de La Florida. Alexandre Moreno y Loren Morón pusieron a los andaluces por delante y Joaquín cerró la victoria. Aparte de su gol, el capitán bético dejó otra bonita imagen, ya que vivió un emotivo encuentro con una aficionada de 90 años que reside en el País Vasco a la que emocionó.

Esta reunión informal se produjo antes del partido copero, cuando la hincha Manoli Susín, afincada en tierras vascas desde hace 50 años, fue trasladada hasta el hotel de concentración del Betis.

El futbolista sorprendió a la mujer, que no pudo contener las lágrimas y le dijo que "me alegro mucho de haberte visto".

Uno de los momentos más emocionantes llegó cuando Joaquín le preguntó si iba a ir al partido, a lo que ella respondió "no puedo, me han dicho que no puedo" (porque supuestamente se habían agotado las entradas).

No obstante, el club y el jugador las tenían preparadas: "¡No me lo digas! ¡Ya el día completo!", exclamó la aficionada visiblemente emocionada.