Un atleta patea a un perro en una carrera y su comportamiento indigna a las redes

El colombiano Jaime Alejandro está siendo el foco de las críticas en las redes sociales por su actitud en plena carrera. El vídeo en el que se ve cómo le da una patada a un perro que se le cruzó mientras iba disputando la San Silvestre de Caldas (Colombia) ha corrido como la pólvora por las redes sociales y ha levantado una ola de indignación.

El incidente ocurrió el pasado 31 de diciembre. El deportista estaba corriendo por la calle del departamento colombiano cuando el can se le cruzó. Para no perder tiempo, Alejandro le quitó de en medio con una fuerte patada.

El corredor se ha disculpado en instagram y se ofrece para hacer algún tipo de compensación social. "No justifico mis actos, pero sí fue un momento de euforia en la carrera. Espero empezar a pagarlo de alguna manera, así sea ayudando a perritos callejeros... y no voy a mostrarlo en redes", escribió en instagram.

No ha sido suficiente, ya que los patrocinadores que le acompañaban han anunciado que cortan su relación con él de manera inmediata. "Como compañía no toleramos la violencia o conductas que lastimen o pongan en peligro a los animales", anunció Under Armour en su instagram oficial de Colombia.