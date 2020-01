Fernando Alonso, tras volcar en el Dakar: "No hemos venido a pasear"

Fernando Alonso hizo balance de su accidentada participación en la décima etapa del Dakar, en la que volcó su Toyota al atravesar una duna y dio dos espectaculares vueltas de campana.

El piloto destacó que "es una carrera dura y te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos. No hemos venido a pasear, salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos, ganar etapas y hacerlo bien que es lo que nos gusta hacer", afirmó tras cruzar la línea de meta.

Alonso explicó que se marcó como objetivo tratar de ganar su primera etapa en el rally más duro del mundo, tras haber sido segundo en la octava jornada, por lo que "salí fuerte".

Alonso reveló que "era un día que quería ganar la carrera, me gusta intentar las cosas, se puede fallar, pero lo que no se puede es no intentarlo".

Pese al accidente el ovetense transmitió buenas sensaciones porque "la noticia es que estamos aquí y que estamos decimocuartos en la general. Es nuestro primer Dakar y seguimos corriendo. Hemos tenido un pequeño traspiés".