La tenista Anastasia Evgenyevna Nefedova pasa a los octavos de final del torneo de Antalya

La estadounidense Anastasia Evgenyevna Nefedova, número 568 de la WTA y cabeza de serie número 3, cumplió los pronósticos al vencer por 6-1 y 6-2 en una hora y trece minutos a la tenista turca Gozde Turhan en los dieciseisavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, la jugadora logra clasificarse para los octavos de final del torneo de Antalya.

La jugadora turca no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que la jugadora estadounidense, por su parte, lo logró 5 veces. Asimismo, la jugadora estadounidense tuvo un 68% de primer servicio y no cometió ninguna doble falta, consiguiendo ganar el 72% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 58%, no cometió ninguna doble falta y logró el 40% de los puntos al saque.

En los octavos de final la tenista estadounidense jugará contra la vencedora del partido en el que se enfrentarán la tenista italiana Valentina Losciale y la rusa Taisya Pachkaleva.

El torneo tiene lugar en Antalya entre el 12 y el 19 de enero sobre tierra batida al aire libre. En esta competición participan un total de 32 jugadoras.