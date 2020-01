El informe de una perito asegura que el accidente de Reyes pudo ser menos grave de haber tenido el quitamiedos las medidas correctas

El accidente que el pasado 1 de junio de 2019 le costó la vida al futbolista José Antonio Reyes sigue en proceso de investigación. 'El Español' publica este martes el informe de una perito, Miryam Moya, ajeno a la investigación oficial, que apunta a que la muerte podría haberse evitado y el accidente habría sido menos grave de haber habido quitamiedos en la zona en la que el coche se salió de la carretera.

De hecho, tendría que haber sido así: según el citado informe, la valla de seguridad, el quitamiedos, medía menos de lo establecido y tenía que haber sido colocado unos metros antes.

Aunque se desconoce la causa exacta del accidente, a falta de la publicación del informe oficial, la investigación de Moya asegura que pudo haberse evitado.

"El quitamiedos tenía 54 metros más los 16 lineales (70, en total) y el coche cae 29 metros antes. Por lo tanto, la barrera de seguridad –que no tenía las medidas adecuadas– no realizó su función, que es evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel, con la tragedia que conlleva", ha contado a 'El Español' la perito.

Sin embargo, no se atreve a asegurar que la muerte se podía haber evitado: "Eso es imposible de saber. El quitamiedos no evita el accidente, pero sí que sea de menor nivel. Esto hubiera hecho que el coche no hubiera quedado boca abajo y probablemente el Mercedes no se habría incendiado".

En el accidente falleció, tras salirse de la carretera e incendiarse el coche, Jose Antonio Reyes y uno de sus primos. El tercer ocupante recibió el alta semanas después del accidente mortal.