Triunfo para Nefedova y Rudiukova en los octavos de final del torneo de Antalya

La jugadora estadounidense Anastasia Evgenyevna Nefedova, número 663 de la WTA y la rusa Nina Rudiukova, número 1090 de la WTA cumplieron los pronósticos al vencer en una hora y cuatro minutos por 6-1 y 6-1 a la tenista rusa Milana Zhabrailova y a la jugadora danesa Olivia Gram en los octavos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, las ganadoras estarán en los cuartos de final del torneo de Antalya.

En el transcurso del partido Nefedova y Rudiukova, las vencedoras, lograron romper el saque en una ocasión a sus rivales, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no consiguió romper el saque a sus adversarias. Asimismo, Nefedova y Rudiukova consiguieron un 57% de efectividad en el primer servicio y se hicieron con el 57% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de sus oponentes fue de un 70% y lograron el 60% de los puntos al saque. Finalmente, en cuanto a las penalizaciones, las jugadoras vencedoras no cometieron ninguna doble falta y las jugadoras eliminadas no hicieron ninguna doble falta.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que terminarán con el enfrentamiento entre Nefedova y Rudiukova contra las estadounidenses Chiara Scholl y Oleksandra Oliynykova.

Este torneo tiene lugar en Antalya del 14 al 18 de enero sobre tierra batida al aire libre. Durante esta competición se enfrentan un total de 16 parejas.