Las tenistas Ma y Kulambayeva pasan a la siguiente fase del torneo de Antalya tras vencer en los octavos de final

La jugadora china Yexin Ma, número 496 de la WTA y la kazaja Zhibek Kulambayeva, número 679 de la WTA cumplieron las previsiones al vencer en una hora y veintiun minutos por 6-2 y 6-3 a las japonesas Honoka Kobayashi y Nana Kawagishi, número 1080 de la WTA y, número 1165 de la WTA respectivamente en los octavos de final del torneo de Antalya. Tras este resultado, las tenistas se hacen con el puesto para los cuartos de final del torneo de Antalya.

En el transcurso del partido las vencedoras lograron romper 2 veces el saque a sus contrincantes, tuvieron un 48% de efectividad en el primer servicio, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 70% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la pareja perdedora, no pudieron romper el saque a sus contrincantes ninguna vez, tuvieron un 76% de primer servicio, no hicieron ninguna doble falta y consiguieron ganar el 52% de los puntos al saque.

Ma y Kulambayeva jugarán en los cuartos de final del campeonato contra las vencedoras del partido que enfrentará a Emily Welker y Laure Line Glaude contra Yixuan Li y Jiangxue Han.

Este campeonato tiene lugar en Antalya entre el 14 y el 18 de enero sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se presentan un total de 16 parejas.