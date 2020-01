Así es la vida de Lance Armstrong siete años después de confesar su dopaje

Lance Armstrong lo ha perdido casi todo desde su dura confesión de dopaje. El texano vio como cayó en el ostrascismo tras reconocer el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Sus victorias desaparecieron, destacando los siete Tour de Francia que consiguió, que quedaron sin ganador.

lance armstrong 18 de septiembre de 1971 (edad 48 años) Desposeído de sus siete Tours de Francia

El ciclismo le repudió, perdiendo así los patrocinios que le mantenían. Esto le provocó una terrible repercusión en su lucha contra los organismo que velan por un deporte limpio como la USADA o la AMA. Especialmente dura es su batalla contra los estadounidense, a los que acusa de ir directamente a por él.

Para tratar de resolver su litigio con las agencias antidopaje, el estadounidense se gastó más de cinco millones de euros para demostrar su inocencia. Demandas del US Postal, equipo donde consiguió sus mayores logros, o el Gobierno estadounidense, han sido otros de los problemas que le han surgido.

El ámbito personal también se vio afectado por su confesión, los peores momentos interiores del ex ciclista también llegaron a dejarle hundido. Sin embargo, gracias a su familia, Armstrong ha conseguido seguir adelante y recuperarse.

Lance Armstrong: "Cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos los deportes olímpicos de por vida"

"Hoy no puedo hacer tiro con arco. No puedo jugar al bádminton. No me dejan ni jugar al ping-pong. Cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos los deportes olímpicos de por vida", fueron las últimas declaraciones que realizó el ex corredor, demostrando así la crudeza con la que le ha tratado el mundo del deporte. Uno de sus deportes favorito es el triatlón, modalidad que no puede disputar al nivel que querría.

Su historia ha sido llevada a la gran pantalla en varios documentales y películas, como "El engaño del siglo" de 2015 y dirigida por Stephen Frears. En esta se dramatizan sus vivencias, desde el cáncer hasta su confesión. Además, también cómo consiguió sacar gran rendimiento a las acciones que tenía en Uber, que le hicieron obtener un rédito de millones.

A pesar de todo lo malo que le ha proporcionado el dopaje, ha reconocido que volvería a hacerlo recientemente. "No era legal, pero no cambiaría nada. Era lo que teníamos que hacer para ganar", sentenció en la cadena NBCSN, considerándolo imprescindible para disputar las carreras.