Toby Price relata cómo encontró muerto a Paulo Gonçalves: "Intentamos hacer todo lo posible"

El australiano Toby Price fue el primero que se encontró con la gran tragedia de la muerte de Paulo Gonçalves. El vencedor del Dakar en 2016 y 2019 se topó con el portugués en la etapa 7 del raid, sobre el kilómetro 276, y no dudó en detenerse para socorrer al luso, aún sin saber quién era. Fueron, en sus propias palabras, "los ocho minutos más largos" de su vida.

"Fue una zona bastante abierta, que se hacía con el gas a fondo y justo se activó la alarma del sistema GPS y cuando miré hacia adelante, vi una moto tendida en la distancia. No podía ser bueno, porque la zona donde estábamos se hacía a una velocidad bastante alta. Y luego llegué y vi a Paulo en el suelo. Al principio no sabía muy bien quién era, solo vi que era un piloto de motos y luego me di cuenta rápidamente de que era Paulo", relata Price a Motorsport.com.

En ese momento, Price se puso en alerta y empezó a hacer lo que dicta el protocolo en caso de accidente, algo que enseñan a todos los corredores en las reuniones previas a la competición. "Sabía que el asunto era bastante grave, estaba muy mal. Intentamos hacer todo lo posible, tratando de obtener una respuesta por su parte. Llamamos a los helicópteros e informamos al control de carrera lo antes posible. Traté de ponerlo de lado porque había muchos problemas para atenderle tal y como estaba, de espaldas. Luego continuamos tratando de pedir ayuda, y nos dijeron que el helicóptero estaba en camino", relata.

"Intentamos hacer todo lo posible y chequear todos los signos vitales. Desgraciadamente no vimos respuesta, así que esperamos y deseamos que el helicóptero acudiera allí muy rápidamente. Fueron los ocho minutos más largos de mi vida, seguro, me parecieron como una hora", rememora, aún con un profundo pesar.

Cuando llegó Stefan Svitko, otro competidor, se unió a él y a Luc Alphand, expiloto y ganador del Dakar en 2006 en coches, que actualmente está como comentarista de la televisión francesa. "Desgraciadamente no pudimos hacer nada: fue un día difícil para el mundo del motociclismo, perdimos a un gran amigo y un gran competidor", relata.