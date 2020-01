Hakan Sukur, de leyenda en Turquía a huir a EE UU para ser conductor de Uber SportYou



El exdelantero denuncia una persecución que le obligó a huir.

Hakan Sukur, máximo goleador de la selección turca, junto a Iniesta. Instagram La vida del legendario delantero turco Hakan Sukur ha dado un giro radical desde que colgara las botas en 2008, cuando jugaba en el Galatasaray. Sukur llegó a ser el máximo goleador de la historia de su selección pero ahora reside en Estados Unidos, tras sufrir una persecución política que ha convertido su vida en un infierno. El propio exdelantero lo denunció en una entrevista Welt amm Sontag, donde lamentó que "la vida puede cambiar radicalmente de un momento a otro". Los problemas de Sukur comenzaron después de ingresar en la política, dentro del partido AKP que lidera el actual presidente del país Recep Tayyip Erdogan. Los escándalos de corrupción dentro del fútbol otomano que salieron a la luz en 2013 le hicieron renunciar a su cargo. "Ahí comenzaron las hostilidades", afirma Sukur en la entrevista, denunciando que "la boutique de mi esposa fue apedreada, mis hijos fueron acosados y mi padre, encarcelado".

El exdeportista huyó de su país y puso rumbo a Estados Unidos. Reside en Washington, donde abrió una cafetería que tuvo que cerrar por la persecución política, ya que un joven que se fotografió con él fue posteriormente encarcelado en Turquía.

"Me lo quitó todo"

Ahora trabaja como conductor de Uber y vende libros porque "no me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo".

Sukur, que en 2016 fue acusado de pertenecer a un grupo terrorista armado, más concretamente a la organización del antiguo predicador musulmán Fethullah Gülen, aprovecha la entrevista para enviar un mensaje al actual presidente: "Regrese a la democracia, la justicia y los derechos humanos. Sea alguien que esté interesado en los problemas de las personas. Conviértase en el presidente que Turquía necesita".