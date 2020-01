New York Knicks consigue la victoria frente a Miami Heat por 124-121

New York Knicks se impuso como local a Miami Heat por 124-121 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder en casa con New Orleans Pelicans por 111-123, mientras que los visitantes también perdieron fuera de casa con Brooklyn Nets por 117-113, consiguiendo un total de tres derrotas en sus cinco últimos partidos. Con este resultado, por ahora New York Knicks se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 39 disputados. Por su parte, Miami Heat, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 27 partidos ganados de 38 jugados.

En el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 27-31. Después, en el segundo cuarto nuevamente hubo varios movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 28-29. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 55-60 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los jugadores de Miami Heat acrecentaron de nuevo su diferencia, incrementaron la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (70-81) y concluyó con un resultado parcial de 29-34 y un total de 84-94. Por último, en el transcurso del último cuarto de nuevo hubo alternancias en el marcador y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 40-27. Finalmente, los rivales cerraban el marcador del partido con un resultado de 124-121 para los locales.

Durante el partido, destacaron las actuaciones de Julius Randle y RJ Barrett, que consiguieron 26 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes y 23 puntos, tres asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Jimmy Butler y Kendrick Nunn, con 25 puntos, seis asistencias y 10 rebotes y 20 puntos, una asistencia y dos rebotes respectivamente.

Tras conseguir la victoria, en el siguiente encuentro New York Knicks se enfrentará a Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum, mientras que Miami Heat se enfrentará a San Antonio Spurs en el American Airlines Arena.