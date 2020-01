Valverde: "Le pedí disculpas a Morata y me queda la espinita por lo que hice"

Fede Valverde no ocultó su felicidad tras conquistar la Supercopa de España con el Real Madrid y ser elegido MVP de la final, pero se mostró decepcionado por haber sido expulsado por una dura entrada a Álvaro Morata.

El centrocampista merengue no consiguió frenar al delantero colchonero, que había puesto la directa hacia el área de Thibaut Courtois, y tuvo que hacer una fea entrada que le costó la tarjeta roja y dejó a su equipo con un jugador menos.

Valverde quiso aclarar tras el partido que "he pedido disculpas a Álvaro (Morata)" porque "obviamente que no está bien lo que hice". No obstante, destacó que "era lo único que me quedaba por dar para el equipo".

El madridista explicó que "intenté hacer otras cosas pero no llegaba porque es un jugador muy rápido entonces me quedó eso", por lo que "le pedí disculpas y obviamente estoy feliz por el título pero me queda la espinita por lo que hice".