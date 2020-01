Triunfo de Boston Celtics en el TD Garden ante New Orleans Pelicans por 140-105

Boston Celtics consiguió la victoria como local frente a New Orleans Pelicans por 140-105 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los locales sufrieron una derrota fuera de casa contra Philadelphia 76ers por 109-98. Por su parte, los visitantes vencieron a domicilio a New York Knicks por 111-123. Con este resultado, Boston Celtics consigue afianzarse en los puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 36 disputados, mientras que New Orleans Pelicans, tras el partido, se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 14 victorias en 39 partidos jugados.

El primer cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 15-0 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 41-24. Posteriormente, durante el segundo cuarto el equipo visitante consiguió aproximarse en el marcador, que acabó con un resultado parcial de 31-33. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 72-57 en el marcador.

En el transcurso del tercer cuarto los locales aumentaron su diferencia, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 14-2 y tuvieron una diferencia máxima de 37 puntos (110-73) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 42-25 y 114-82 de total. Finalmente, en el último cuarto los jugadores locales consiguieron distanciarse de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 10-0 y llegaron a ir ganando por 35 puntos (134-99), y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-23. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 140-105 para Boston Celtics.

Durante el partido, Boston Celtics consiguió el triunfo gracias a los 41 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Jayson Tatum y los 22 puntos, una asistencia y 19 rebotes de Enes Kanter. Los 10 puntos, nueve asistencias y 13 rebotes de Lonzo Ball y los 22 puntos y dos asistencias de Frank Jackson no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras ganar este encuentro, en el próximo choque Boston Celtics jugará contra Chicago Bulls en el Td Garden, mientras que el próximo partido de New Orleans Pelicans será contra Detroit Pistons en el Little Caesars Arena.