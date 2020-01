Zidane: "Lo de la flor... no va a cambiar, sabes que no va a cambiar"

Zinedine Zidane afronta con ganas la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid que supondrá su novena final al frente del Real Madrid, aunque restó importancia a este dato porque "no cambia nada" con respecto a un partido normal.

"El Real Madrid vive para estos partidos y aquí estamos. No hay más presión que en otras finales, pero hemos venido aquí para ganar", afirmó el entrenador.

Zidane no desveló ningún detalle sobre el once que alineará contra el Atlético y rebajó la euforia por la mejora del equipo blanco: "No hay fórmulas secretas. Si perdemos dos partidos, volverá a pasar lo mismo. Creo en esta plantilla pero hay que demostrarlo. Estamos trabajando mucho y bien, pero hay que demostrarlo en cada partido".

El técnico madridista es consciente de la rivalidad con el club colchonero, pero destaca que "cada partido es una historia y un mundo. Hemos ganado al Atlético y hemos perdido. No será el mismo partido. Es un equipo muy fuerte. Siempre lo demuestra".

Zidane también reconoció que sigue aprendiendo cosas como entrenador porque "aprendemos de las situaciones, de la gente, de todo lo que hay a tu alrededor. Escucho a todo el mundo y eso me hace ser mejor entrenador mejor persona. Lo de la flor... no va a cambiar. Sabes que no va a cambiar. Acepto que cada uno piense lo que quiera. Estoy contento con lo que hago".

El francés se refirió a la situación de Ernesto Valverde en el FC Barcelona tras la derrota de semifinales de esta competición y lamenta que "lo de Valverde nos pasa a todos los entrenadores. No va a cambiar. En la otra semifinal pensaba que iba a ganar el Barcelona, pero el Atlético compite miy bien. Hasta el último minuto puede pasar de todo".