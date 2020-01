New Orleans Pelicans se impone por 111-123 frente a New York Knicks

New Orleans Pelicans se impuso fuera de casa a New York Knicks por 111-123 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de perder a domicilio con Utah Jazz por 128-104, por lo que tras el partido acumulan seis derrotas consecutivas, mientras que los visitantes vencieron en casa frente a Chicago Bulls por 123-108, sumando un total de cuatro triunfos en sus cinco últimos encuentros. New Orleans Pelicans, con este resultado, se queda por el momento fuera de los puestos de Play-off con 13 partidos ganados de 38 jugados. Por su parte, New York Knicks, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 38 disputados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el marcador y finalizó con un resultado de 31-33. Después, el segundo cuarto de nuevo tuvo varios movimientos en el marcador hasta concluir con un resultado parcial de 30-34. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 61-67 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo visitante lograron distanciarse nuevamente en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y alcanzó una diferencia de 11 puntos (76-87) y terminó con un resultado parcial de 25-28 y 86-95 de total. Por último, durante el último cuarto los visitantes se distanciaron de nuevo en el marcador, llegaron a ir ganando por 18 puntos (100-118) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 25-28. Finalmente, el partido acabó con un resultado de 111-123 a favor de los visitantes.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 28 puntos, nueve asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 18 puntos, una asistencia y 10 rebotes de Jaxson Hayes. Los 19 puntos y ocho rebotes de Taj Gibson y los 16 puntos, dos asistencias y nueve rebotes de RJ Barrett no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

El próximo choque de New York Knicks será contra Miami Heat en el Madison Square Garden, mientras que en el próximo partido, New Orleans Pelicans se medirá con Boston Celtics en el Td Garden.