Víctor Sánchez del Amo, en Espejo Público: "Este tipo de acosos y de delitos acaban muchas veces en suicidio"

Víctor Sánchez del Amo ha roto su silencio tras ser despedido del Málaga, con el que aún tiene que resolver su marcha, en Espejo Público. El exfutbolista admite estar un poco abrumado por el apoyo que está recibiendo.

"No doy abasto. Ya van 300 mensajes que no he podido contestar todavía. Más todas las muestras de cariño por todos los lados que estoy recibiendo y de apoyo. Muchísimas gracias", comienza el escrito que ha enviado al programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso a través de Pipi Estrada. Pese al cariño recibido, sigue siendo un momento durísimo para él.

"No puedo hablar, porque el club me tiene apartado. No puedo dar información. Cuando me toque, va a quedar todo claro. No tengas dudas, esto se soluciona y que la víctima soy yo", se defiende.

La situación es muy grave, mucho más de lo que puede parecer. "Estoy siendo víctima de una extorsión, un delito contra mi intimidad. Yo soy valiente para tirar adelante, y por las víctimas que sufren este tipo de acoso y de delitos que muchas veces acaban en suicidio, en parte por la excesiva presión mediática que se le da y la falta de tacto y de cuidado al tratamiento de estas situaciones, llegan a casos tan extremos", advierte.

En esta situación, Víctor se ha refugiado en los suyos, a los que rendirá su merecido homenaje cuando hable públicamente. "Mi familia es una crack, Y cuando tenga la posibilidad de dar una rueda de prensa, eso va a quedar claro también", dijo.