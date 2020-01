El tenista Albert Roglan, eliminado en los cuartos de final del torneo de Antalya

El jugador italiano Fabrizio Ornago, número 426 de la ATP y cabeza de serie número 4, venció 1-0 en un partido donde su rival, el español Albert Roglan, número 960 de la ATP, se tuvo que retirar en los cuartos de final del torneo de Antalya. Con este resultado, el ganador estará en las semifinales del torneo de Antalya.

Los datos recogidos acerca del partido muestran que Ornago logró romper el saque en una ocasión, tuvo un 100% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y consiguió el 100% de los puntos al saque. Por lo que respecta al jugador español, no consiguió romper el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 75%, no hizo ninguna doble falta y logró el 0% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a las semifinales de la competición, que concluirán con el enfrentamiento entre Ornago y el vencedor del partido entre el jugador español Javier Barranco Cosano y el ruso Andrey Chepelev.

Este torneo tiene lugar en Antalya del 5 al 12 de enero sobre tierra batida exterior. Durante esta competición se enfrentan un total de 60 tenistas.