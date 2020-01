Marinkovic y Mihalikova vencieron a Tagliente y Camerano y estarán en las semifinales del torneo de Monastir

La serbia Bojana Marinkovic, número 661 de la WTA y la tenista eslovaca Tereza Mihalikova, número 218 de la WTA cumplieron las previsiones al ganar en una hora por 6-1 y 6-1 a las jugadoras italianas Alessia Tagliente y Elisa Andrea Camerano en los cuartos de final del torneo de Monastir. Tras este resultado, seguiremos viendo a la pareja vencedora en las semifinales del torneo de Monastir.

Durante el partido, las ganadoras lograron romper el saque 5 veces a sus oponentes, mientras que la pareja derrotada, en cambio, no logró quebrar el saque a sus contrincantes. Además, Marinkovic y Mihalikova tuvieron un 73% de efectividad en el primer servicio y lograron el 85% de los puntos al saque, mientras que sus rivales obtuvieron un 68% de efectividad y consiguieron ganar el 43% de los puntos al saque. Por último, en el apartado de penalizaciones, las vencedoras no cometieron ninguna doble falta y sus contrincantes no hicieron ninguna doble falta.

El torneo ITF Tunisia 01A se lleva a cabo sobre pista dura al aire libre y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 2 parejas. Asimismo, su celebración se produce entre el 7 y el 11 de enero en Monastir.