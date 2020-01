Previa del partido: el At. Levante recibe al Villarreal B

El próximo sábado a las 17:00 tendrá lugar en el Ciudad Deportiva de Buñol el duelo entre el At. Levante y el Villarreal en el partido que corresponde a la jornada número 20 de la Segunda División B.

El At. Levante encara con optimismo el encuentro de la vigésima jornada para consolidar una racha positiva después de vencer sus dos últimos encuentros 2-0 y 0-1, el primero contra el AE Prat como local y el segundo contra el Ejea a domicilio.

Respecto a la escuadra visitante, el Villarreal B se impuso al Sabadell por 2-0 durante su último encuentro de la competición, con tantos de Edu Espiau y Álex Millán.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Levante tiene un balance de seis victorias, tres derrotas y un empate en 10 partidos jugados en su estadio, indicativo de que deberá esforzarse durante este partido si no quiere que se le escapen más puntos en su casa. En las salidas, el Villarreal B ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado dos veces en sus nueve encuentros que ha jugado hasta ahora.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en el feudo del At. Levante y los resultados son de tres derrotas y un empate a favor del conjunto local. A su vez, el equipo visitante acumula tres partidos seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente al At. Levante. El último enfrentamiento entre el At. Levante y el Villarreal en este torneo se disputó en agosto de 2019 y concluyó con un resultado de 2-1 para los visitantes.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Villarreal B está por delante del At. Levante con una diferencia de cinco puntos. El equipo de Luis Tevenet se sitúa en el decimotercer puesto con 24 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en octava posición con 29 puntos.