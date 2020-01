Jornada 22 de la Premier League: previa del encuentro Everton - Brighton and Hove Albion

Este sábado a las 16:00 en el Goodison Park se verán las caras el Everton y el Brighton and Hove Albion en la vigésimo segunda jornada de la Premier League.

El Everton afronta con ganas de recuperar sensaciones positivas en el encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada tras sufrir una derrota contra el Manchester City en el encuentro anterior por un resultado de 2-1.

Por su parte, el Brighton and Hove Albion cosechó un empate a uno frente al Chelsea, sumando un punto en el último encuentro disputado de la competición.

Con respecto al rendimiento como local, el Everton ha vencido cinco veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado dos veces en 10 partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando oportunidades a los visitantes de lograr resultados positivos. En las salidas, el Brighton and Hove Albion ha ganado dos veces y ha sido derrotado en seis ocasiones en sus 10 encuentros que ha jugado hasta ahora.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Everton, los números muestran dos victorias para los locales. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Brighton and Hove Albion, pues lo han hecho en las dos últimas ocasiones. El último partido que jugaron el Everton y el Brighton and Hove Albion en esta competición tuvo lugar en octubre de 2019 y finalizó con un resultado de 3-2 favorable al Brighton and Hove Albion.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de un punto. El Everton llega al encuentro con 25 puntos en su casillero y ocupando la undécima plaza antes del partido. Por su lado, el Brighton and Hove Albion tiene 24 puntos y ocupa la decimocuarta posición en la clasificación.