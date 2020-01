Ayukawa y Chong se hacen con la plaza de las semifinales a costa de Ng y Xun

La japonesa Mana Ayukawa, número 259 de la WTA y la tenista de Hong KongEudice Wong Chong, número 179 de la WTA cumplieron los pronósticos al vencer en los cuartos de final del torneo de Hong Kong en una hora y siete minutos por 6-2 y 6-0 a la jugadora de Hong KongKwan Yau Ng, número 502 de la WTA y a la china Fang Ying Xun, número 266 de la WTA. Con este resultado, las ganadoras estarán en las semifinales del torneo de Hong Kong.

En el transcurso del partido las ganadoras consiguieron romper el saque a sus adversarias 5 veces, en el primer servicio tuvieron un 45% de efectividad, no cometieron ninguna doble falta y lograron el 74% de los puntos al saque. En cuanto a Ng y Xun, no consiguieron quebrar el saque ninguna vez, su efectividad fue de un 73%, no hicieron ninguna doble falta y lograron el 46% de los puntos al saque.

Durante las semifinales Ayukawa y Chong jugarán contra las chinas Ying Zhang y Moyuka Uchijima.

En el torneo de Hong Kong (ITF Hong Kong 01A) participan un total de 16 parejas. Asimismo, tiene lugar entre el 7 y el 11 de enero sobre pista dura exterior.