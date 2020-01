Sorpresa en los octavos de final del torneo de Antalya: Anastasia Kovaleva vence a Ipek Oz

La tenista rusa Anastasia Kovaleva dio la campanada al ganar durante los octavos de final del torneo de Antalya cuando el marcador reflejaba un 1-2 debido a que su rival, la turca Ipek Oz, número 525 de la WTA y cabeza de serie número 1, se tuvo que retirar. Con este resultado, veremos a la ganadora del partido en los cuartos de final del torneo de Antalya.

Las estadísticas reflejan que la rusa no pudo romper el saque a su adversaria ninguna vez, consiguió un 45% en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 45% de los puntos al saque. Por lo que respecta a la tenista turca, consiguió quebrar el saque una vez, su efectividad fue de un 88%, no hizo ninguna doble falta y logró el 62% de los puntos al saque.

Durante los cuartos de final Kovaleva se enfrentará a la vencedora del partido en el que se enfrentarán la jugadora rusa Eva Garkusha y la tenista rusa Anna Ureke.

El torneo ITF Turkey 01A se lleva a cabo sobre tierra batida exterior y durante el transcurso del mismo se ven las caras un total de 32 jugadoras. Además, se celebra desde el 5 al 12 de enero en Antalya.