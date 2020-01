Paco Jémez defiende a Víctor Sánchez del Amo: "Hay que ser muy hijo de puta para hacerle lo que le están haciendo"

El mundo del fútbol se ha volcado con Víctor Sánchez del Amo, en el centro de la polémica tras la publicación del vídeo sexual por el que le han intentado extorsionar. La primera consecuencia es que le han despedido del Málaga, de momento de manera temporal, hasta que se aclare la situación.

Uno de los más vehementes en salir en su defensa ha sido su colega Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano. El técnico canario apunta a los que han buscado destrozar la vida de Víctor.

"Estamos en un país en el que damos pena. Es un país precioso pero que nos hemos empeñado en prostituir día a día. Más que el país somos las personas, damos pena. Somos capaces de hacer cosas inverosímiles en contra de otros... a Víctor lo conozco y como lo conozco lo primero que hago es mandarle un abrazo a él y a toda su familia, porque sé que lo que estarán viviendo ni tiene sentido ni tiene... hay que ser muy mala persona y muy hijo de puta para hacerle lo que le están haciendo", ha dicho Jémez en 'Marca'.

No apunta al Málaga, matiza, "sino a los que han difundido el vídeo". "Sé que Víctor es un gran tipo y una gran persona que merece la pena estoy seguro de que tanto él como su familia van a salir adelante en esto. Sólo puedo mandarle un abrazo y mi más sincero apoyo y el de todo el Rayo. Me da pena que seamos así, que seamos tan malas personas como para hacer esto", destaca.

La situación que atraviesa el exjugador es de tal gravedad que puede llevarle a un punto de no retorno. "Le puede costar la vida", advierte Jémez. "No le encuentro sentido a nada de esto, no se saca nada en claro, ningún beneficio. Es hundir a gente que no ha hecho nada. Es poner a una familia y a una persona en una tesitura que le puede costar la vida", insiste.