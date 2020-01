Utah Jazz logra la victoria frente a New York Knicks por 128-104

Utah Jazz logró imponerse como local frente a New York Knicks por 128-104 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de derrotar fuera de casa a New Orleans Pelicans por 126-128, por lo que tras este resultado completan una racha de ocho triunfos seguidos. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota a domicilio con Los Angeles Lakers por 117-87, por lo que tras el encuentro suman un total de cinco derrotas seguidas. Con este resultado, Utah Jazz cuenta con 24 partidos ganados de 36 disputados, lo que le permite mantenerse en los puestos de Play-off, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 10 victorias en 37 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-0 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo local y concluyó con un resultado de 39-29. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores del equipo local lograron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial de 13-2 y alcanzaron una diferencia de 22 puntos (70-48) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 33-24. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 72-53 en el marcador.

Durante el tercer cuarto los locales elevaron de nuevo su diferencia, llegaron a ir ganando por 29 puntos (82-53) hasta que terminó con un resultado parcial de 23-16 y un total de 95-69. Finalmente, en el transcurso del último cuarto recortaron distancias los jugadores del equipo visitante, aunque no lo suficiente para ganar el partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 33-35. Tras todo esto, los jugadores cerraban el marcador del partido con un resultado de 128-104 para Utah Jazz.

Gran parte de la victoria de Utah Jazz se cimentó a partir de los 16 puntos, cuatro asistencias y 16 rebotes de Rudy Gobert y los 20 puntos, tres asistencias y tres rebotes de Bojan Bogdanovic. Los 13 puntos, seis asistencias y 13 rebotes de Bobby Portis y los 16 puntos, tres asistencias y cuatro rebotes de Frank Ntilikina no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras hacerse con la victoria, en el siguiente duelo Utah Jazz se enfrentará a Charlotte Hornets en el Vivint Smart Home Arena, mientras que el próximo adversario de New York Knicks será New Orleans Pelicans, con el que se enfrentará en el Madison Square Garden.