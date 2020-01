Anna Bondar pasa a la próxima ronda del torneo de Bendigo tras vencer en los octavos de final

Anna Bondar, húngara, número 224 de la WTA, venció en los octavos de final del torneo de Bendigo en una hora y quince minutos por 6-2 y 6-3 a la jugadora suiza Conny Perrin, número 205 de la WTA. Con este resultado, Bondar estará en los cuartos de final del torneo de Bendigo.

Perrin no pudo romper el saque a su contrincante ninguna vez, mientras que la tenista húngara, por su parte, lo hizo en 3 ocasiones. Además, la húngara consiguió un 62% de efectividad en el primer servicio, no cometió ninguna doble falta y se hizo con el 76% de los puntos al saque, mientras que la efectividad de su rival fue de un 64%, no cometió ninguna doble falta y logró el 55% de los puntos al saque.

Ahora solo queda esperar a los cuartos de final de la competición, que concluirán con el enfrentamiento entre Bondar y la ganadora del partido entre la jugadora rumana Patricia Maria Tig y la tenista australiana Jaimee Fourlis.

El torneo ITF Australia 01A tiene lugar sobre pista dura al aire libre y en él se presentan un total de 54 jugadoras. Asimismo, se celebra del 5 al 12 de enero en Bendigo.