Así quedó la muñeca de De Soultrait que tuvo que cerrarse con un torniquete de celo en plena etapa del Dakar

La tercera etapa del rally Dakar para el equipo Yamaha en motos no ha podido ir peor: sus dos pilotos han sufrido sendas caídas. Adrien Van Beveren ha sido el peor parado, ya que ha sufrido una rotura en la clavícula derecha con contusiones en cara, costado y cadera, por lo que se ha visto obligado a tener que ser evacuado en helicóptero, mientras que su compañero Xavier de Soultrait ha sufrido un corte en la muñeca que no le ha impedido finalizar la prueba.

El francés, que iba en tercera posición, se ha caído en el kilómetro 350 de la etapa, a una velocidad de 10 kilómetros por hora que le ha provocado un corte en la muñeca que él ha subsanado.

De Soultrait ha utilizado cinta aislante para hacerse un torniquete que pudiese parar la hemorragia y le permitiera finalizar la prueba. Una vez que ha cruzado la meta (lo ha hecho en octava posición), el francés se ha dirigido al centro médico para ser atendido y ha publicado la imagen en sus redes sociales.

La muñeca de De Soultrait una vez el piloto ha pasado por el centro médico. Captura de pantalla

Después, en declaraciones a la propia organización, De Soultrait ha señalado que "siento que Adrien no siga porque es un gran piloto y teníamos una estrategia bien construida. Sin embargo, pasan cosas improbables en el Dakar y hay que asumir las consecuencias. He realizado una especial excelente, con un buen resultado. Sin embargo, hacia el kilómetro 350 me he caído a solo 15 km/h, pero haciéndome un buen corte en el brazo en la recepción, así que me he realizado un torniquete con celo para parar la hemorragia. Temo que me tengan que poner puntos, porque no me gustan nada. Quería lograr una buena posición todos los días y tomarme la primera semana para calificarme bien. Esa sigue siendo mi intención”.

De Soultrait no es el primero que utiliza la cinta aislante para solventar un problema. Fernando Alonso se vio obligado de recurrir a la cinta en la segunda etapa del Dakar para arreglar los daños del coche.