De Rossi se retira del fútbol para pasar más tiempo con su hija

Daniele de Rossi fue una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes del verano de 2019. Tras toda una vida en la Roma, dio el salto al continente americano para jugar en un mítico como Boca Juniors. Sin embargo, su aventura en Argentina ha durado poco.

El centrocampista convocó a los medios de comunicación en la sede del equipo bonaerense para anunciar una inesperada decisión: se retira del fútbol. De Rossi ha argumentado que es por motivos familiares, pero no porque haya sucedido una desgracia o estén en dificultades: simplemente, les echa de menos.

"Ni tengo problemas, ni mi familia, ni nadie. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, sólo eso. Me extraña", dijo, respondiendo de paso a los rumores de un posible problema judicial con la custodia de Gaia, su hija adolescente. "No voy a entrar en detalles. Mi hija mayor es la única que se quedó en Italia y a los 14 años una nena necesita a su padre cerca. Vive bien, y no tengo que ir a salvarla, tengo que acercarme", explicó.

"Todos trataron de convencerme de quedarme y me demostraron cariño, pero la decisión es definitiva. El primer día les dije que mi decisión era definitiva, me pidieron tomarme dos o tres días más para solucionarlo de otra manera", confesó en una rueda de prensa en la que se expresó en castellano.

De Rossi cuelga las botas a los 36 tras haber militado en AS Roma durante casi dos décadas antes de viajar a Argentina para fichar por Boca Juniors, club que le había contratado hasta final de temporada. En su palmarés, dos Coppas de Italia, dos Supercopas y un Mundial con Italia.