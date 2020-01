Los bailes de Neymar en sus vacaciones de Navidad no preocupan a Tuchel: "Estaba con un entrenador personal"

Las vacaciones navideñas de Neymar Junior levantaron ampollas entre la afición del Paris Saint-Germain, que vieron cómo la estrella de su equipo protagonizaba bailes tanto en escenarios como en la fiesta de fin de año que organizó en una mansión de lujo. No obstante, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, restó importancia al asunto y aseguró que no le preocupan los excesos del brasileño.

"¿Las vacaciones de Neymar? No, eso no me molesta. Las vacaciones están hechas para aprovecharlas", afirmó en la conferencia de prensa previa a su partido de Copa contra el modesto Linas-Montlhery.

El técnico alemán explicó que "todos los jugadores tenían un programa de recuperación individualizado durante estas vacaciones" y que "Neymar estaba acompañado por un entrenador físico personal".

Tuchel se mostró tranquilo en cuanto al estado físico del atacante tras su estancia en Brasil, pero no aclaró si será titular en el partido de treintaidosavos de final de la Copa de Francia contra el Linas-Montlhery, el equipo de regional de una pequeña localidad de apenas 7.000 habitantes: "Abdou Diallo, Thiago Silva y Presnel Kimpembe están fuera, todos los demás jugadores están disponibles".

La posible titularidad de Neymar es toda una incógnita, ya que el entrenador advirtió que hará rotaciones: "Hicimos pruebas para obtener información sobre cada jugador y administrar los minutos en las próximas semanas". Además, destacó que "podemos administrar los minutos hasta el miércoles. Pero luego jugamos dos veces contra Mónaco, un equipo muy fuerte. Esta es también la razón por la que es necesario encontrar el ritmo rápidamente ".