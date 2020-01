Zverev pasa de Kyrgios, que celebró sus errores con flexiones: "Que haga lo que quiera mientras no falte al respeto"

Nick Kyrgios volvió a ser protagonista por su comportamiento durante un partido. Más concretamente, por el que mostró en el primer día de competición de la Copa ATP durante el partido de su compatriota Alex de Miñaur contra Alexander Zverev.

El excéntrico Kyrgios celebró desde el banquillo australiano cada doble falta del alemán con una serie de flexiones. Unas imágenes que se vieron justo cuando Zverev entró en cólera por sus errores y destrozó la raqueta junto a su silla.

El europeo terminó perdiendo el encuentro por 6-4, 6-7 y 2-6 y valoró la actitud del siempre provocativo Kyrgios, quien casualmente lideró la campaña de recaudación de fondos para los afectados por los incendios que están asolando Australia.

"Yo no me he dado cuenta pero ya sabemos quién es Kyrgios. Mientras no falte al respeto que haga lo que quiera. Ya había hecho lo mismo hace dos años en la Laver Cup y tuvieron casi un enfrentamiento con Dimitrov", afirmó un resignado Zverev.