Los trucos de Darío Silva para evitar que Ramos saliera de fiesta con él durante su etapa en el Sevilla

Sergio Ramos es actualmente una figura mundial, capitán del Real Madrid y la Selección española, que lo ha ganado todo en el fútbol. Sin embargo, no olvida sus orígenes en el Sevilla y los frutos que sembró para ser quien es a día de hoy. Y, a juzgar por las declaraciones, quienes compartieron vestuario con él en el club andaluz tampoco lo olvidan.

Es el caso de Darío SIlva, exjugador uruguayo que militó en el club hispalense entre 2003 y 2005, y que coincidió con Ramos cuando este comenzó a alternar el filial con el primer equipo, en 2004, con apenas 18 años.

Silva quería evitar a toda costa que el defensa, que apuntaba maneras, huyera de la noche y se centrara en su carrera deportiva: "Él era joven, yo salía por la noche. Yo no quería que él empezara de esa manera. A ver la noche, a lo mejor al alcohol, a las mujeres porque las mujeres son cada vez más lindas cuando eres famoso... Él quería pegarse a mí y yo le decía que no", explica el exjugador en el programa 'Arruinados' de Movistar, que cuenta cómo han pasado varios ex deportistas de ser estrellas a perder su fortuna.

El uruguayo cuenta que se encargaba de llevar a Ramos a su casa y se esperaba a que el joven estuviera arriba y encendiera las luces del piso para arrancar el coche y poner rumbo a la discoteca de turno: "Al otro día él me veía y me decía: '¡Qué peste a alcohol que tienes, se ve que saliste anoche!'. 'Yo no, estaba en mi casa ahora, antes de salir, me tomé una copita", cuenta entre risas.