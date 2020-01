La 'rajada' de Javier Aguirre por el fallo de En-Nesyri: "Se estuvo quejando de no tener ocasiones y la última la caga"

El mexicano Javier Aguirre volvía a LaLiga el pasado mes de noviembre para intentar sacar al Leganés del descenso y mantenerlo en la primera categoría de cara a la próxima temporada. Como ya sabían en Butarque -y si no ya se habrán dado cuenta-, el método de Aguirre va más allá de lo que pasa en el terreno de juego.

El técnico centroamericano es conocido por peculiar manera de estimular a sus discípulos. Por ejemplo, en la previa del partido que enfrentó al Leganés con el Valladolid, salieron a la luz unas imágenes de un ejercicio de preparación del cuadro pepinero en el que más que futbolistas concentrados, parecían niños pasándolo en grande en un campamento.

¡Bienvenidos al campeonato mundial de piedra, papel o tijera! 😂😂😂 pic.twitter.com/VF10XvtLFo — C.D. Leganés (@CDLeganes) January 3, 2020

Sin embargo, estos estímulos también vienen de un lado menos positivo, y es que de manera más o menos amistosa, 'el Vasco' no duda en dar un toque a los suyos cuando es necesario. Esa misma versión fue la que descubrió el delantero del Leganés, En-Nesyri, después del empate de su equipo contra el Valladolid.

El marroquí estuvo quejándose durante el partido de su falta de ocasiones, pero cuando tuvo en sus pies la oportunidad de deshacer el empate en los últimos momentos del partido no pudo aprovecharla. Y como era de esperar, Javier Aguirre quiso hablar del fallo en la rueda de prensa post-partido.

"Todo el partido se estuvo quejando Youssef de que no tenía ocasiones y la última la caga... Era solo contra el portero, pero no pasa nada", comentaba el entrenador. Sin embargo, quiso matizar que la victoria no hubiera sido merecida para los suyos: "Me parecería injusto haber ganado el partido porque el rival ha hecho un gran esfuerzo como nosotros".

Pese al tono aparentemente amistoso, entre líneas se aprecia que Aguirre no está del todo contento con la actitud del jugador cuando no consigue anotar. Asimismo, aprovecha para recordar que, pese a la poca utilidad del empate en materia de puntos, "el equipo sabe lo que quiere y está jugando para salir lo antes posible del descenso".

Con este empate, el Leganés suma su cuarto partido consecutivo sin perder y se coloca a un punto de la salvación, pese a que sus rivales aún tienen el partido de esta jornada pendiente.