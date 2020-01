Saville y Delaney consiguen su plaza en las semifinales del torneo ITF New Zealand F1

Los jugadores australianos Luke Saville y Jake Delaney, número 84 de la ATP y, número 887 de la ATP respectivamente vencieron en los cuartos de final del torneo ITF New Zealand F1 porque no se pudieron presentar sus rivales, los australianos Blazo N Djurovic y James Ibrahim. Con este resultado, la pareja consigue el puesto para las semifinales del torneo ITF New Zealand F1.

El próximo duelo que tendrá lugar hoy viernes a partir de las 3:00 hora española corresponde a las semifinales del campeonato y en él se enfrentarán Saville y Delaney contra los jugadores suizos Luca Margaroli y Andrea Vavassori en la pista número 2 que tendrá lugar hoy viernes a partir de las 3:00 hora española.

El torneo ITF New Zealand F1 tiene lugar sobre pista dura exterior y en él se enfrentan un total de 14 parejas.