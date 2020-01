Previa del partido: At. Horta - Castelldefels

El próximo domingo a las 12:00 tendrá lugar en el Municipal d’Horta el duelo entre el At. Horta y el Castelldefels durante la jornada número 18 de la Tercera División.

El At. Horta llega a la decimoctava jornada con las ganas de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra el Vilafranca en el partido anterior por un resultado de 4-2.

En el lado de los visitantes, el Castelldefels cayó derrotado por 0-2 en el último encuentro que disputó frente al Santfeliuenc.

En referencia a los resultados como local, el At. Horta ha ganado cinco veces, ha perdido en dos ocasiones y ha empatado una vez en ocho partidos jugados hasta ahora, indicativo de que el Castelldefels puede tener ocasión de conseguir un marcador positivo en este encuentro. En el papel de visitante, el Castelldefels ha vencido dos veces y ha sido derrotado en cuatro ocasiones en sus ocho encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Municipal d’Horta y el balance es de una victoria y una derrota a favor del At. Horta. El último encuentro que disputaron el At. Horta y el Castelldefels en este torneo fue en mayo de 2019 y finalizó con un resultado de 2-0 a favor del At. Horta.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Tercera División, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el At. Horta está por delante del Castelldefels con una diferencia de seis puntos. El At. Horta llega al encuentro con 26 puntos en su casillero y ocupando la novena plaza antes del partido. Por su parte, el equipo visitante cuenta con 20 puntos y ocupa el decimosexto puesto en el torneo.