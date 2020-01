Previa del encuentro: el At. Levante recibe en su feudo al AE Prat

El próximo domingo en el Ciudad Deportiva de Buñol a las 11:30, se medirán el At. Levante y el Prat en el partido correspondiente a la jornada número 19 de la Segunda División B.

El At. Levante viene con optimismo para el partido de la decimonovena jornada tras ganar en los dos últimos partidos de la competición contra el Ejea fuera de su campo (0-1) y contra el Gimnàstic Tarragona en su estadio (1-0).

En el lado de los visitantes, el AE Prat se impuso al Villarreal B por 3-1 durante su último encuentro de la competición, con tantos de Raíllo, Alex Pla y Toni Peris.

En cuanto al rendimiento como local, el At. Levante ha vencido cinco veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado una vez en nueve partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el AE Prat, pues evidencian cierta debilidad de los locales en los encuentros que se disputan en el Ciudad Deportiva de Buñol. A domicilio, el AE Prat ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado cuatro veces en sus nueve partidos disputados.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Ciudad Deportiva de Buñol, de hecho, los números muestran dos victorias y un empate a favor del At. Levante. A su vez, el conjunto local acumula una racha de tres encuentros seguidos sin perder en casa frente al Prat. El último partido que disputaron el At. Levante y el Prat en este torneo tuvo lugar en febrero de 2017 y finalizó con un resultado de 1-0 favorable al At. Levante.

En referencia a su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda División B, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el At. Levante está por delante del AE Prat con una diferencia de siete puntos. El equipo de Luis Tevenet se sitúa en el decimocuarto puesto con 21 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes cuentan con 14 puntos y ocupan la decimonovena posición en la competición.