La nueva rutina de alimentación y ejercicio de Varane para evitar lesiones

Las lesiones han sido una de las grandes protagonistas, en este caso negativas de la carrera de Raphael Varane. Desde su etapa en Francia, el central ha sido castigado en numerosas ocasiones por problemas físicos. En 2013 fue cuando sufrió su lesión más grave y que ha condicionado gran parte de su rendimiento, la ruptura del menisco externo, que le hizo perderse hasta doce partidos con el Real Madrid. La lesión terminaría complicándose más de lo previsto e hizo que Varane parase después de encadenar varios partidos consecutivos por miedo a recaer de la lesión.

No obstante, estas lesiones, ha admitido el propio jugador, que le han valido para fortalecerse tanto física como mentalmente. "Hay que aprovechar estas paradas para ser más fuerte mental y físicamente, para trabajar en cosas en las que uno no tiene tiempo para trabajar cuando entrena y juega todo el tiempo. La lesión no debe verse como una pérdida de tiempo, sino más bien como un momento en el que puede trabajar en otra cosa y fortalecerse en otro lugar", comentaba para Onze Mondial.

Asímismo, Varane desveló cómo buscaba cambiar distintos hábitos que pudieran perjudicarle con respecto a estas lesiones. "Durante 23 años tomé el mismo desayuno", confesaba. "Una noche me dije a mí mismo que no funcionaba, que estaba lesionado y cambié. Cambié algunos hábitos como ese de la noche a la mañana. Y en este momento, me está yendo bastante bien, y sigo buscando, mejorando todo el tiempo".

"Trabajo más en cosas profundas: postura, articulaciones, equilibrio general..."

El central del Real Madrid también ha revelado su cambio de mentalidad hacia los distintos métodos de prevención de estas lesiones. "Trabajo más en cosas profundas: postura, articulaciones, equilibrio general... Realmente compensa los músculos. Intento anticipar dónde podría tener tensión y cuando la tengo en ciertos lugares, la idea es eliminarla lo antes posible, antes de que el músculo sufra", explicaba. De hecho, esta temporada Varane no ha sufrido ninguna lesión y es una pieza indiscutible en la defensa del conjunto blanco, habiendo disputado casi el 80% de los minutos totales de esta temporada.