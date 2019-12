Puyol le recuerda a Piqué sus años juntos: "Yo hacía caso a los entrenadores, no como tú"

Una de las mejores parejas de centrales de todos los tiempos en el fútbol la formaron Carles Puyol y Gerard Piqué. De caracteres muy distintos, tanto en el FC Barcelona como en la Selección española se convirtieron en un muro. Con su club, el hito del 'sextete' fue el culmen de su relación deportiva, y con España, el Mundial de 2010.

Cuando se cumplen 10 años de aquel Barça de Guardiola, ambos comparten charla en 'Nit de Copes', un programa de TV3 en el que repasan lo que supuso aquel equipo y cómo lo vivieron juntos.

De aquella Liga se quedan con un partido: el 2-6 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. "Es uno de los mejores partidos de siempre, no sé si por el juego, que también, pero sí por su recuerdo. Era el momento del cagómetro y recuerdo la charla de Pep. Dijo ‘nada de salir a empatar, porque así perdemos seguro’. Dimos un golpe en la mesa. Aquel El 2-6 no es como un título, pero casi, porque está en el recuerdo de muchos culés y de los aficionados en general. Yo había vivido los cinco años del Barça, no ya sin ganar, casi sin competir. El 2-6 fue el cambio de ciclo total", recuerda Puyol.

"Al 2-6 sí se le da más importancia que alguno de los títulos logrados. Es muy simbólico, no sólo por el resultado, sino por cómo se jugó. Fue la primera vez que jugué en el Bernabéu y ¡2-6! Adrenalina máxima. Siempre lo había vivido desde fuera, así que ese día el estadio imponía nada más llegar y pensé ‘estos apretarán y nos harán la vida imposible’. Pues que va, que va...", rememora un Piqué que admite que desde ese partido disfruta siempre que va al estadio del Real Madrid.

​Puyol y Piqué: dos caracteres muy distintos



La relación entre ambos, de una amistad absoluta, se notaba en el campo. Eso comenzó en 2006.

"Te conocí en 2006 en la fabrica de Nike. Habías ganado la Champions y yo venía del Zaragoza. Y se me quedó una frase tuya aquel día. Me dijiste: ‘Lo fuimos a celebrar, me tomé dos copas de champán y llevo una resaca, un dolor de cabeza’", le confiesa Piqué a Puyol entre risas. "Yo hacía diez años que estaba en el primer equipo y no había salido ni un día de fiesta, pero ni en verano...", se excusa Puyol.

Aunque luego compartieron en calidad de iguales la labor de liderar la defensa del Barça, la relación entre ambos fue de maestro-aprendiz. De eso, Piqué tiene mucho que agradecerle a Puyol. "Yo a los entrenadores los escuchaba, no como tú. ¿No te acuerdas de lo que yo te decía en el campo? Yo sí me acuerdo de lo que decías tú... Todo eso era para que te concentrases", le confiesa el exjugador al actual segundo capitán culé.