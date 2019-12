Previa del encuentro: el Brighton and Hove Albion recibe al Chelsea

El próximo miércoles a las 13:30 se jugará el partido de la vigésimo primera jornada de la Premier League, en el cual veremos disputarse la victoria al Brighton and Hove Albion y al Chelsea en el Falmer.

El Brighton and Hove Albion afronta con ánimos reforzados el partido de la vigésimo primera jornada para encauzar una racha positiva después de derrotar al Bournemouth en el Falmer por 2-0, con tantos de Aaron Mooy y Alireza Jahanbakhsh.

Por su parte, el Chelsea se impuso al Arsenal por 1-2 durante su último encuentro de la competición, con goles de Tammy Abraham y Jorginho.

Como local, el Brighton and Hove Albion ha vencido cuatro veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado tres veces en 10 partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando oportunidades a los visitantes de conseguir resultados positivos. En el papel de visitante, el Chelsea tiene un balance de siete victorias y tres derrotas en 10 encuentros que ha jugado hasta ahora.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Falmer y el balance es de una victoria y dos derrotas a favor del Brighton and Hove Albion. A su vez, el equipo visitante está en racha en sus desplazamientos en esta competición, puesto que lleva dos encuentros seguidos ganando en el estadio del Brighton and Hove Albion. La última vez que se enfrentaron el Brighton and Hove Albion y el Chelsea en esta competición fue en septiembre de 2019 y el encuentro finalizó con un marcador de 2-0 para los visitantes.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Premier League, vemos que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 12 puntos. El equipo de Graham Potter se sitúa en el decimocuarto lugar con 23 puntos en su casillero. Por su lado, el Chelsea es cuarto en la tabla con 35 puntos.