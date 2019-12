Los proyectos de futuro de Cristiano Ronaldo: mejorar su inglés y hacer una película en Hollywood

Cristiano Ronaldo es la gran estrella invitada en los premios Globe Soccer que organiza el Consejo de Deportes de Dubai, y por eso ha participado en unas conferencias en las que ha repasado su carrera y cómo afronta el futuro.

El luso, que opta a recoger su sexto galardón si se impone a Messi y Salah (que no han ido), tiene claro que su carrera en el fútbol se acerca cada vez más al final, aunque él la intenta estirar al máximo mediante un cuidado y una preparación extremas.

"Cuidarme así es mi manera de vivir. Tienes que sacrificarte y dedicar el 70% de tu vida al fútbol y a cuidar y conocer tu cuerpo: preparación física, alimentación, recuperación... Y no todos los deportistas están dispuestos a esto, lo digo sin ánimo de criticar a nadie, eh... Pero mantener el nivel de excelencia te exige pensar siempre en términos de excelencia", ha dicho durante las conferencias, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Cuando lo deje, tiene claro que aún le quedará mucha vida por delante, en la que tiene muchos proyectos por delante. "En mi vida siempre intento aprender, educarme y formarme en aquello que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a esa formación en el colegio. Hay vida después del fútbol. Ganar una Champions más o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood... Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes", señala.

En este sentido, Cristiano afirma que aunque el deporte es el centro de su vida, cada vez más intenta dedicarle tiempo a otros ámbitos. "Hay que encontrar un equilibrio, no es sólo entrenar y entrenar. Cuando ves que el cuerpo no tiene la misma capacidad de responder a lo que le ordena la cabeza tienes que saber asumir eso y encararlo. Hay tantas cosas que aprender... Pero lo más importante es sentirte siempre motivado", destaca.