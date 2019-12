Arturo Vidal denuncia al FC Barcelona por el impago de 2,4 millones de euros en primas por objetivos

Arturo Vidal ha iniciado acciones legales contra el FC Barcelona, según adelanta ABC, para reclamarle los 2,4 millones de euros que, según él, le adeuda el club. El chileno ha presentado la denuncia ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE, en la que asegura que no le han pagado parte de los bonus por objetivos que lograron la temporada pasada.

arturo vidal 22 de mayo de 1987, San Joaquín (Chile) 5 goles en lo que va de temporada

La denuncia se interpuso el pasado 5 de diciembre. La mayor parte de esos 2,4 millones se refiere a lo que estipula una de las cláusulas del contrato de Vidal, en concreto por el número de partidos jugados. Según esta, debe cobrar casi 2 millones por disputar el 60% de los partidos disputados durante la temporada, cifra que no alcanzó al no disputar una media de 45 minutos por encuentro, mínimo para que entre en ese baremo. Es aquí donde radica la mayor parte de esa deuda: Vidal pide que le paguen la mitad de esos casi 2 millones y el club afirma que no tiene que pagarle nada, ni la parte proporcional porque entienden que es un bonus indivisible: o se alcanza o no.

El resto del dinero que reclama el chileno es por las dos primas previstas por llegar a octavos y a cuartos de final de la Champions League, por lo que le corresponden 1,4 millones. El Barça afirma que sólo debe pagar el 50% de esa cantidad y el jugador exige el 100%.

ABC cita palabras de Vidal: "El total agregado de las cuantías precedentes asciende a 4.097.500 euros. Hasta la fecha, y específicamente en la nómina de junio de 2019, el Barcelona solamente ha abonado la cantidad de 1.693.000 euros brutos en concepto de premios por títulos. Por lo tanto, como he señalado anteriormente, existe una diferencia que se me adeuda a día de hoy de 2.404.500 euros".

El Barça acusa a Vidal de no haber reclamado por las vías oportunas que no estaba de acuerdo con la interpretación de los premios abonados y que está intentando forzar su salida del club. Los pocos minutos que le está dando Ernesto Valverde le han hecho contactar con varios clubes, entre los que se encuentra el Inter de Milán. El 'txingurri' no quiere deshacerse de él y, además, la oferta que han planteado desde el conjunto interista es escasa: 12 millones de euros.