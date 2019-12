Paul Scholes: "Mi medalla de bádminton es más importante que el Mundial de Clubes"

Paul Scholes nunca se ha caracterizado por morderse la lengua. Esta vez no iba ser menos, y sus dardos han ido dirigidos al Mundial de Clubes. Las declaraciones tuvieron lugar en un programa de radio en la BBC,

paul scholes 16 de noviembre de 1974 (edad 45 años) 718 partidos con el Manchester United.

El histórico centrocampista del Manchester United no oculta su aversión al torneo que enfrenta a los mejores equipos de los distintos continentes. "Cuando miras hacia atrás estás bastante feliz, pero no fue algo que te propones lograr como jugador. Mi medalla de bádminton es más importante que el Mundial de Clubs", recalcó el exfutbolista.

"Una vez que estás allí quieres ganar, pero nunca fue algo que estábamos desesperados por conquistar. Si alguien me preguntara qué trofeos gané a lo largo de los años, no creo que mencione el Mundial de Clubes", fueron las palabras del ex de los 'Diablos Rojos'.

Además, le restó importancia al trofeo, considerando que no está al nivel de otros, dejando entrever la desmesurada celebración del Liverpool. "Estoy siendo serio. Puede ser que en unos años tome más importancia. Pero parece que Liverpool lo ha disfrutado y lo mencionará. Cuando nosotros estábamos jugando no era tan importante", sentenció el inglés.

Paul Scholes militó en el Manchester United durante toda su carrera. Con la elástica roja sumó 718 partidos y 155 goles y conquistó once ligas y dos Champions League.