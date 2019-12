Previa del partido: Brighton and Hove Albion - Bournemouth

En una jornada más, la vigésima de la Premier League, lucharán por un resultado positivo el Brighton and Hove Albion y el Bournemouth a las 13:30 del sábado en el Falmer.

El Brighton and Hove Albion llega a la vigésima jornada con las ganas de recuperar puntos tras caer derrotado 2-1 en el encuentro anterior ante el Tottenham Hotspur.

Respecto al equipo visitante, el Bournemouth cosechó un empate a uno frente al Arsenal, sumando un punto en el último partido disputado de la competición.

En cuanto a los resultados como local, el Brighton and Hove Albion ha ganado tres veces, ha perdido en tres ocasiones y ha empatado tres veces en nueve partidos jugados hasta ahora, de manera que no podremos saber cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá esforzarse para ganar. En las salidas, el Bournemouth tiene un balance de tres victorias, cinco derrotas y un empate en nueve encuentros disputados.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Brighton and Hove Albion, los números muestran dos victorias, dos derrotas y cuatro empates a favor del equipo local. Además, la escuadra visitante acumula cinco encuentros seguidos sin conocer la derrota a fuera de casa frente al Brighton and Hove Albion. La última vez que se enfrentaron el Brighton and Hove Albion y el Bournemouth en esta competición fue en abril de 2019 y el encuentro concluyó con un resultado de 0-5 a favor del Bournemouth.

Además, los dos equipos están empatados a 20 puntos en la clasificación de la Premier League, por lo que el encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer las tablas. Los locales se sitúan en la decimoquinta plaza de la clasificación mientras que, por su parte, los visitantes ocupan la decimosexta posición.