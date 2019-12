Messi repasa las claves de su evolución: el secreto de sus faltas, la premonición de Eto'o, su nueva mentalidad...

Leo Messi ha sido entrevistado por LaLiga con motivo del 90º aniversario de la máxima categoría del fútbol profesional español. El argentino ha querido hablar de varios de los aspectos que más ha ido cambiando a lo largo de su trayectoria: su capacidad y mentalidad goleadora, su secreto en los lanzamientos de falta o su nueva rutina desde que es padre.

El argentino comienza con declaraciones que sorprenderán a los que no recuerden sus inicios. Messi recuerda que a principios de su carrera "le costaba mucho hacer goles" y que no tenía la suerte de que le entrasen los balones. "Recuerdo que Eto'o me decía: el día que empieces a hacer goles vas a ser... Porque tenía muchas ocasiones y no convertía", rememoraba el argentino.

Messi ha aprovechado para señalar que ha cambiado su mentalidad con respecto a sus goles. "Cada vez que salgo a la cancha salgo menos mentalizado en el gol y más en el juego”, admitía. Asímismo, quiso apuntar la importancia del récord que posee como máximo goleador en la historia de LaLiga, al que destacó como "uno de los más lindos que tiene".

🎮💥🗒 ¿Cuál es la fórmula secreta para ser el mejor lanzador de faltas del mundo?



Messi tiene la respuesta... 👽 pic.twitter.com/0pEUI4zurc — LaLiga (@LaLiga) December 26, 2019

Uno de los aspectos más reseñables del juego de Messi es su relativamente reciente facilidad para anotar los tiros libres. Pese a que hace unos años Leo no destacaba en estos registros, ahora es letal en los disparos a balón parado desde fuera del área. Sobre esa misma capacidad admitió haber estado estudiando recientemente. “Sí que en este último tiempo volví a mirar y sobre todo en los tiros libres para ver si (el portero) se mueve antes, si del pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera...", confesó Messi.

Finalmente, Messi relató cómo ha cambiado su ritmo de vida desde que es padre, y las responsabilidades que esto conlleva. "Terminamos de entrenar, llego a casa para comer rápido, salir e irlos a buscar al colegio y dependemos mucho de eso. Me acortaron mucha la siesta”, bromeaba.