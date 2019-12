La genial reacción de Juanma Castaño a las 'calabazas' de Roberto Gómez a participar en 'El Partidazo de COPE'

El periodista Roberto Gómez es de esos que no deja indiferente a nadie. Exreportero de la época de José María García, con quien se crió profesionalmente, ahora es contertulio de Onda Cero, Radio Marca y Teledeporte entre otros, ha concedido una entrevista en Marca en la que trata mil y un temas.

roberto gómez Trujillo, Cáceres, 1962 "Soy el mejor reportero del mundo de deportes"

Desde sus inicios hasta sus opiniones sobre el VAR y los árbitros, pasando por la guerra de la noche deportiva, en la que 'El Partidazo de COPE' ha acabado con 25 años de reinado de 'El Larguero' de la SER, Gómez, que se autoproclama "el mejor reportero del mundo de deportes", no deja nada sin tratar. Es en este último punto donde ha recibido respuesta directa de uno de los aludidos, Juanma Castaño.

En la entrevista le preguntan al respecto y confiesa que él no escucha el programa que dirige y presenta el asturiano. "Puedo opinar poco de Juanma (Castaño) porque de la COPE solo escucho el grupo Risa. Y eso que tengo grandes amigos como Manolo Lama, Siro, Fouto... Juanma ha sabido coger el tema de las tertulias, tiene buenos tertulianos que debaten bien pero De la Morena es el mejor. De Manu Carreño tampoco puedo hablar porque no le escucho, no soy de podcast, aunque tiene buena gente como Herráez, Pulido y Jesús Gallego", asegura.

Es su respuesta sobre una posible incorporación a la plantilla de colaboradores de COPE o de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol lo que ha suscitado la respuesta de Castaño.

"No, yo soy leal. Mi éxito es la lealtad, como lo soy con MARCA aunque mi íntimo amigo Alfredo Relaño me quiso fichar para As. De la Morena, Gallardo, Rivero y ahora que me está llamando Felipe saben que soy leal. Se equivocó la COPE no fichándome y me decepcionó que ni Lama ni Paco González ni Xuancar me llamaran para ir, pero me había llamado ya De la Morena y en 15 segundos lo solucionamos. Se equivocaron y se van a arrepentir. Les hubiera ido bastante mejor conmigo", asegura Gómez.

La reacción de Castaño no se ha hecho esperar, al tuit que anunciaba estas palabras. "Hay que tener más sensibilidad. Estas cosas en Navidad me afectan mucho. Ahora tendré que recuperarme del golpe", bromea el de Gijón.