Luis Enrique: "Aceptamos el rol de favoritos para la Euro 2020"

Para la Selección española, el año 2020 será fundamental. La convulsa vuelta de Luis Enrique al banquillo nacional tiene como objetivo primordial volver a reinar en la Eurocopa, en un torneo que se antoja muy igualado según el seleccionador.

Para ese torneo, España parte como una de las grandes favoritas. Así lo afirma el propio entrenador asturiano, que asume con gusto el papel de ser uno de los firmes candidatos al título en una entrevista a los medios oficiales de la RFEF.

"Ha sido un sorteo que en principio nos otorga el favoritismo, no me voy a esconder. Nos gusta ser una de las favoritas, incluso pese a que en las dos últimas fases de campeonatos importantes no hayamos hecho nada. Todos nos dan como favoritos y aceptamos ese rol", afirma Luis Enrique.

Sin embargo, España no será, ni mucho menos, la gran favorita. "Será complicado, sin ninguna duda, y esperamos que ese favoritismo lo podamos confirmar con resultados", avisa. "No veo a ninguna por encima, sobre todo si miramos la clasificación. Pero si se lo tengo que dar a alguien es a la actual campeona del mundo. Son los favoritos, pero no son superiores a ninguna de las 5 o 6 selecciones, además de alguna que se pueda añadir, que somos las favoritas", asevera.

Buena medida de ese favoritismo lo darán los amistosos ante Alemania y Países Bajos, donde pueden entrar nuevos jugadores o algunos que hace tiempo que no son convocados. Esta idea se engloba en el proceso de crecimiento y evolución que está emprendiendo el combinado nacional. "Va a haber cambios. No demasiados, pero la gente que estuvo anteriormente fue mi gente, pero es el seleccionador quien debe elegir", recuerda.

"Va a haber cambios", avisa Luis Enrique

En términos generales, Luis Enrique se muestra muy optimista para un 2020 que dejará atrás un 2019 que en lo personal no puede haber sido más nefasto para él y para su familia. "No sé si con más ganas que nunca, con más ganas sí, pero no es nada novedoso en mí. Una de mis grandes debilidades es que pongo bastante ilusión e ímpetu a lo que hago. En este caso, esta es una vuelta muy deseada. Dicen que segundas partes nunca son buenas, pero espero que esta lo sea", afirma.