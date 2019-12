New Orleans Pelicans derrota a Denver Nuggets por 100-112

New Orleans Pelicans ganó a Denver Nuggets a domicilio por 100-112 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los locales vencieron fuera de casa contra Phoenix Suns por 111-113. Por su parte, los visitantes también derrotaron a domicilio a Portland Trail Blazers por 94-102, sumando un total de cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Con este resultado, New Orleans Pelicans se queda fuera de los puestos de Play-off con ocho victorias en 31 partidos jugados, mientras que Denver Nuggets, tras el partido, sigue en puestos de Play-off con 21 victorias en 29 partidos disputados.

Durante el primer cuarto el equipo visitante fue el principal dominador, tuvo una diferencia máxima de ocho puntos (1-9) y concluyó con un resultado de 26-29. Posteriormente, el segundo cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador y el cuarto acabó con un resultado parcial de 29-29. Tras esto, los jugadores acumularon un total de 55-58 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto New Orleans Pelicans incrementó su diferencia, llegó a ir ganando por ocho puntos (63-71) hasta finalizar con un resultado parcial de 25-26 y un total de 80-84. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores de New Orleans Pelicans se distanciaron de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 13-2 y acrecentaron la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (97-112) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 20-28. Tras todo esto, el partido acabó con un resultado de 100-112 a favor de New Orleans Pelicans.

La victoria de New Orleans Pelicans se cimentó sobre los 31 puntos, dos asistencias y siete rebotes de Brandon Ingram y los 20 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes de Jrue Holiday. Los 23 puntos, cuatro asistencias y 10 rebotes de Nikola Jokic y los 17 puntos, una asistencia y dos rebotes de Jerami Grant no fueron suficientes para que Denver Nuggets ganase el partido.

En el siguiente choque de la NBA, Denver Nuggets jugará contra Memphis Grizzlies en el Pepsi Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se verá las caras con Indiana Pacers en el Smoothie King Center.