Las mejores felicitaciones de Navidad del fútbol: Cristiano y Papá Noel en la playa, el pijama de Messi...

Las grandes figuras del mundo del fútbol han querido felicitar la Navidad a sus fans, en estas fechas tan señaladas. Algunos optan por mensajes familiares junto a sus seres queridos, mientras otros prefieren presumir de vacaciones. Sin embargo, muchos de ellos terminan por llamar la atención por curiosos aspectos de sus publicaciones, generalmente no de manera intencionada.

Entre ellos, destacamos a Messi con su pijama navideño a juego con sus hijos, y a Cristiano Ronaldo con su familia en la playa y con un Papá Noel seguramente acaloradode invitado estrella.

Otro 'showman' que no podía fallar con su felicitación es Patrice Evra. El ex futbolista que fue en su día muy viral por sus vídeos en redes sociales, ha vuelto a sorprender con su felicitación.

En el apartado de felicitaciones individuales, también grandes figuras como Kylian Mbappé como Santa Claus, o Sergio Ramos en un papel más de capitán del Real Madrid, quisieron compartir sus buenos deseos.

Otro de los futbolistas que más llamó la atención en las redes fue Kevin-Prince Boateng. El exjugador del Barcelona, posó junto a su familia y al árbol de Navidad de su casa, que le robó todo el protagonismo al futbolista por cierto parecido que se le encontró en las redes.

Es una fregona. El árbol de Navidad de Kevin-Prince Boateng es una fregona. pic.twitter.com/zSfpU2jemq — David Mosquera (@renaldinhos) December 25, 2019

Sin embargo, otras estrellas optaron por un perfil más sobrio y discreto, en el que felicitan las fiestas en sus casas con sus familias.

No obstante, algunos futbolistas deciden no parar en estos días y aprovechan para ponerse a tono y no perder la forma. Es el caso de Lukaku, futbolista del Inter de Milan, quién ni en el día de Navidad ha dejado de ejercitarse en la ciudad deportiva de los neroazzurri.