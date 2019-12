Jornada 19 de la Premier League: previa del encuentro Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion

El próximo jueves en el Tottenham Hotspur Stadium a las 13:30, se medirán el Tottenham y el Brighton and Hove Albion en la decimonovena jornada de la Premier League.

El Tottenham Hotspur llega a la decimonovena jornada con la ilusión de recuperar puntos tras sufrir una derrota contra el Chelsea en el partido anterior por un resultado de 0-2.

Por su parte, el Brighton and Hove Albion sufrió una derrota ante el Sheffield Utd en el último partido (0-1).

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el Tottenham Hotspur tiene un balance de cinco victorias, dos derrotas y dos empates en nueve partidos jugados como local, indicativo de que el Brighton and Hove Albion puede tener ocasión de conseguir un resultado positivo en este encuentro. En el papel de visitante, el Brighton and Hove Albion tiene un balance de dos victorias, cinco derrotas y dos empates en nueve encuentros que ha jugado hasta ahora.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio del Tottenham Hotspur, los números muestran cuatro victorias para los locales. Además, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente al Brighton and Hove Albion, pues lo han hecho en las cuatro últimas ocasiones. El último encuentro que disputaron el Tottenham y el Brighton and Hove Albion en esta competición tuvo lugar en octubre de 2019 y finalizó con un resultado de 3-0 favorable al Brighton and Hove Albion.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Premier League, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Tottenham Hotspur está por delante del Brighton and Hove Albion con una diferencia de seis puntos. En este momento, el Tottenham Hotspur cuenta con 26 puntos y se sitúa en séptima posición. En cuanto a su rival, el Brighton and Hove Albion, es decimotercero en la clasificación con 20 puntos.