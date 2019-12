La cruel huella de la infancia de LeBron James que trata de borrar con sus hijos

LeBron James, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, compagina tratar de devolver a colocar a los Lakers en lo más alto de la NBA con ejercer de padre ejemplar, una figura que él no tuvo en su infancia.

Y es que, el padre de LeBron le abandonó cuando tenía tres años y la siguiente pareja de su madre acabó en prisión por tráfico de cocaína. Así pues, LeBron quiere prestar toda la atención que él no tuvo a sus tres hijos, sobre todo con el primogénito.

A día de hoy, LeBron Bronny júnior es conocido por todos por ser 'el hijo de LeBron'. A sus 15 años, Bronny, que juega en el equipo de su instituto, el Sierra Canyon de Chatsworth, un barrio de Los Ángeles, ha alcanzado un nivel de celebridad que ha provocado que decenas de cámaras de televisión acudan a todos sus partidos.

Su padre lo presentó en las redes sociales y la cuenta de Bronny superó el millón y medio de seguidores. Sin embargo, esta notoriedad no le ha pasado factura a Bronny que, si continúa con la progresión que está manteniendo, podría cumplir el sueño confeso de su padre.

LeBron James, que el 30 de diciembre cumplirá 35 años, no ocultó cuando fichó por los Lakers que le encantaría compartir equipo con Bronny en la NBA. “Si continúa por este camino, es posible que llegue en cinco o seis años. Sería un momento increíble. No solo para mí, sino para mi familia. Ya veremos. Evidentemente la prioridad es cuidar mi cuerpo y seguiré haciéndolo. Pero aún más importante es cuidar la cabeza. Si la cabeza no está bien, el cuerpo se va a venir abajo por el camino”, sentenció.